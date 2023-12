Benevento, scontro tra auto e paura in contrada Cancelleria: un ferito e veicoli distrutti

L'allarme è scattato di primo mattino. Intorno alle 7.30, quando ancora non era iniziato il turno di lavoro della polizia municipale, è arrivata una telefonata della centrale operativa del 113, allertando il comandante Fioravante Bosco per un incidente in contrada Cancelleria con un ferito grave.

Lo stesso comandante ha inviato sul posto i colleghi che si trovavano nelle vicinanze per prestare i primi soccorsi e agevolare il transito dei veicoli, visto che il traffico si era completamente paralizzato. Sul posto il maggiore Emilio Belmonte, i luogotenenti Antonio De Soricellis, Antonietta Minicozzi e Renato Catalano e l'agente Rossella Mauta, i quali hanno effettuato i rilievi.

Come specificato dai vigili urbani in una nota, dai primi accertamenti è emerso che a scontrarsi sono state una Fiat Stilo condotta da G.B.C., 53 anni, e una Fiat Grande Punto condotta da O.L., 33 anni.

Le auto sono andate distrutte nell'impatto, rendendo di fatto necessario l'intervento di due carri attrezzi, oltre a quello della società di ripristino delle pertinenze stradali Sicurezza e ambiente spa. Per il momento, non sono state accertate responsabilità dei conducenti, anche se quello della Fiat Grande Punto è stato trasportato in ospedale, prima in codice rosso per poi essere curato in codice arancione.

«Ogni volta che accade un incidente stradale – osserva il comandante Bosco – sottolineo sempre l'esigenza di moderare la velocità rispetto alle condizioni della strada che si percorre. Andare piano dà la garanzia di non avere imprevisti lungo la strada».