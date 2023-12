Liceo Guacci, cerimonia per i primi 150 anni

Una scuola che ha segnato la storia di Benevento: questo il filo conduttore dell’evento presso l’Auditorium del liceo «Guacci» per celebrare i suoi 150 anni di vita. Dopo i saluti della dirigente Giustina Anna Gerarda Mazza, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricordato che proprio qui, agli inizi degli anni ‘70, da neolaureato in filosofia, fece la sua unica esperienza di insegnante prima di andare a lavorare in Rai e passare quindi alla politica. Al tempo la scuola era diretta dalla mitica preside Collarile che, constatati i metodi poco ortodossi del giovane insegnante, gli predisse un futuro da politico, dimostrando non solo capacità pedagogiche ma anche di preveggenza.

Tra intermezzi musicali e spot informativi, che hanno illustrato l’attuale offerta formativa, 4 sono state le relazioni svolte. Giovanni Rossetti, docente di filosofia, si è concentrata sulle principali tappe storiche. Beniamino Iasiello ha raccontato la fase della genesi, dal 1872 in poi, quando la Scuola Normale Guacci fu fondata per formare maestre e maestri chiamati a sconfiggere l’analfabetismo degli italiani Una professione, quella dell’insegnante, scelta soprattutto dalle donne, e sul rapporto tra istruzione e condizione femminile si è soffermato Giancarlo Vergineo. Infine Luigi Meccariello ha raccontato i tempi più vicini, soprattutto quelli del terremoto del 1980 e la scelta di spostare la scuola da Palazzo Mosti a via Calandra.

Qui, la decisiva azione di alcuni presidi, quali Raffaele Matarazzo, Michele Ruggiano, Antonio Frusciante (questi ultimi due presenti in sala) e Nicola Miressi, ha permesso alla scuola una crescita ulteriore con l’ampliamento dell’offerta formativa che oggi vede presenti ben cinque indirizzi di studio: dalle scienze umane all’economico-sociale, dal linguistico alle scienze applicate, per completarsi con il liceo musicale,