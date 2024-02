«Medical center», raid ai distributori: due fermati

Due arresti domiciliari per le incursioni per forzare le casse degli agli apparecchi automatici che erogano bibite collocate preso varie strutture. Questa volta non è andata bene ad A.L.M. di 30 anni e A,B. di 36 anni, entrambi beneventani e già noti alle forze dell'ordine. I due, secondo l'accusa, sono ritenuti i responsabili della incursione in un centro di riabilitazione, il «Medical Center» ubicato a contrada Piano Cappelle.

Il tutto è accaduto nella serata di domenica; scattato l'allarme per l'incursione gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vicequestore Flavio Tranquillo, hanno iniziato le ricerche degli autori del raid anche per evitare che potessero ripeterlo presso altre strutture. Gli agenti hanno intimato l'alt ad una Peuget 206 mentre era presso un distributore Agip in via Napoli, e hanno rinvenuto nell'auto del denaro in monetine. Altre banconote venivano trovate in dosso a uno due fermati.

I due saranno interrogati del Gip Vincenzo Landolfi, presenti i loro difensori Claudio Fusco e Fabio Russo.