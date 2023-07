Atto aziendale «San Pio», vertice e «schiarita»

Sanità, schiarita nei rapporti tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Maria Morgante, direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Pio». «Ho incontrato stamane la manager - spiega il primo cittadino - che mi ha consegnato copia dell'Atto aziendale. Mi sono riservato di approfondirne i contenuti, con i miei collaboratori, nei prossimi giorni per esprimere una valutazione compiuta, nell'ambito delle prerogative che la legge riserva ai sindaci delle città capoluogo in materia»,



Quindi il riferimento di Mastella al confronto finora piuttosto rarefatto: «Devo evidenziare, altresì, che alla manager Morgante ho ribadito la necessità di potenziare i canali di dialogo e cooperazione istituzionale tra di noi, per dare risposte concrete ai bisogni e alle preoccupazioni dei cittadini e aumentare la qualità e la validità del servizio reso a chi soffre ed è costretto ad affrontare problemi di salute.

Il cordiale colloquio di questa mattina - conclude Mastella - può porre le basi per lavorare di comune accordo per sperimentare e mettere in campo, nel Sannio, un nuovo umanesimo sanitario».