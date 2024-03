Sono state 211 le persone scomparse tra Benevento e provincia nel 2023. Di queste 83 sono state ritrovate, mentre 128 sono ancora da ritrovare. Sono i dati che emergono dalla relazione stilata dal commissariato straordinario del governo per le persone scomparse e pubblicata sul sito del ministero dell'Interno. Le elaborazioni statistiche sviluppate hanno evidenziato, a livello nazionale, un incremento delle denunce di scomparse rispetto all'anno precedente con numeri elevati per quelle dei minori e delle persone affette da deficit cognitivo.

In Italia, secondo il documento redatto dal commissario straordinario Maria Luisa Pellizzari, c'è una media di 80 scomparse al giorno. Un trend che, seppur in piccola scala, segue anche il Sannio dove nel 2022 le denunce per scomparsa erano state 142 con 62 persone ritrovate e 80 da ritrovare. Non solo: nello stesso 2023 la cifra è cresciuta di oltre il 50% rispetto al primo semestre (gennaio-giugno) quando la fotografia scattata dal report governativo restituiva 97 segnalazioni di scomparsa e 36 ritrovamenti. Anche i numeri della Campania sono in aumento: complessivamente 2925 scomparse nel 2023, contro le 1888 del 2022. Comparando i dati dei due anni provincia per provincia ci si rende conto che solo ad Avellino il fenomeno è leggermente calato, ma giusto di qualche unità (178 scomparsi nel 2023 contro i 188 del 2022).

Per il resto, a Napoli sono state registrate 305 denunce in più, 471 a Salerno e 232 a Caserta. Per la continua crescita del fenomeno, soprattutto tra i minori e gli stranieri, il Viminale ha predisposto una serie di azioni e di collaborazioni tra istituzioni, associazioni, soggetti pubblici e privati per incrociare rapidamente dati e informazioni essenziali per le ricerche. Oltre ad una campagna di comunicazione per diffondere procedure e buone pratiche da attivare nell'immediatezza dell'evento per ottenere i migliori risultati possibili. A tal proposito, qualche mese fa il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, aveva inviato alle amministrazioni locali un appello per promuovere, d'intesa con le associazioni di volontariato coinvolte nelle attività di ricerca, ogni iniziativa utile a favorire una maggiore conoscenza del fenomeno.

L'invito era finalizzato «a tenere alta l'attenzione su un difficile e delicato problema sociale, quale utile spunto di riflessione per contribuire ad accrescere il livello di sensibilità e di consapevolezza delle comunità, soprattutto rispetto ai potenziali segnali che possono preludere ad un allontanamento». In ambito provinciale, il coordinamento da parte della prefettura delle attività di ricerca, è contenuto nel «Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse», con l'individuazione delle varie fasi nelle quali si articola l'iter volto all'attivazione della fase esecutiva, degli scenari di riferimento e delle componenti operative.

In caso di scomparsa le fasi iniziali sono le più importanti: una denuncia tempestiva e dettagliata, la diramazione della segnalazione da parte delle componenti operative, la fase informativa e l'attivazione del piano di ricerca, rappresentano i passaggi fondamentali ai fini del successo degli interventi, oltre che per gli eventuali profili relativi alla commissione di reati. Nel 2023, si ricorda la scomparsa del 62enne Michele Pirozzolo, ad ottobre. L'uomo, che si era allontanato dalla sua casa al rione Libertà, era stato poi ritrovato un mese più tardi in California.

A giugno Giuseppe De Cristofaro, un pensionato di 75 anni, fece perdere le proprie tracce dopo essere uscito per fare un passeggiata ma l'epilogo fu tragico: il corpo senza vita dell'uomo fu rinvenuto nel territorio di San Nicola Manfredi, gli era stato fatale un malore. Sempre nel mese di giugno, Giovanni Costanzo di 90 anni, scomparso da Molinara fu ritrovato 24 ore dopo.