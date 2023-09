Caso Asea, il Pd: «Petriella, c'è l'archiviazione»

Vertenza Cataudo-Provincia, disposta l’archiviazione del già presidente di Asea, Carlo Petriella, per assoluta infondatezza dell'ipotesi di reato. Lo fa sapere con una nota la Federazione provinciale del Partito democratico spiegando: «Il giudice, dopo aver osservato che “dall’analisi degli atti e delle emergenze investigative non può ritenersi integrata alcuna ipotesi di reato a carico dell’indagato ed anzi la notizia di reato deve ritenersi assolutamente infondata”, ha decretato l’archiviazione del procedimento. Il fatto, si ricorderà, afferisce al segmento penale della vertenza avviata a seguito della decadenza dall’Asea dell’ex presidente, Alfredo Cataudo, cui subentrò Carlo Petriella».

Una vicenda datata, dal momento che lo stesso Petriella ha lasciato la guida dell'Asea già nel 2019; ad ogni modo, ricordano ancora i dem, «la giustizia amministrativa ha già definitivamente sancito la piena legittimità e correttezza degli atti e delle azioni allora prodotte dalla Provincia di Benevento.

Quest’ultima archiviazione, in sede penale, scrive la parola fine sull’intera faccenda. È doveroso ricordarlo anche perché la vicenda fu spregiudicatamente strumentalizzata da taluni "vocianti" protagonisti dei media dell’epoca che, senza lesinare zelo e calunnie, tentarono a più riprese di tirare in ballo anche il Pd e i suoi dirigenti di allora.

Inevitabilmente, il tempo si è curato di far emergere l'inoppugnabile verità dei fatti nonché le reali "ragioni" che mossero quegli ex vocianti protagonisti cui la "sorte" non ha mancato di placare i voraci appetiti».