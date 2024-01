Benevento, sorpresi mentre «adocchiavano» auto in sosta: scattanno tre fogli di via

Erano stati sorpresi mentre si aggiravano, con fare sospetto, tra le auto in sosta in una strada del capoluogo. Per questo il questore, con provvedimento predisposto dalla Divisione anticrimine della Questura di Benevento, ha fatto scattare il foglio di via obbligatorio per tre giovani della provincia di Foggia. I tre, infatti, alla vista degli equipaggi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno tentato subito di fuggire ma senza riuscirci. Il loro obiettivo era raggiungere l'auto con la quale avevano raggiunto la città, risultata successivamente essere stata già utilizzata per compiere furti di autovetture.

A seguito del provvedimento, le tre persone, con a carico numerosi precedenti per reati specifici contro il patrimonio, non potranno far ritorno nel comune di Benevento per un periodo di tre anni.