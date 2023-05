«Linea del tempo», lunedì studenti protagonisti

Il meteo inclemente aveva fatto optare per un rinvio della manifestazione, originariamente prevista per il 18 maggio. Ora la Consulta degli studenti e l'Ufficio scolastico provinciale hanno fissato una nuova data per la “Giornata dell’arte e della creatività studentesca”: l'appuntamento è in programma per lunedì 29 maggio dalle 8.30 alle 13 nei luoghi del centro storico di Benevento. Una iniziativa a proposito della quale la dirigente dell'Usp Mirella Scala aveva dichiarato: «Le nostre studentesse e i nostri studenti, dimostrando ancora una volta serietà e capacità nello svolgimento del loro incarico di rappresentanti in seno alla Consulta, sia nelle attività assembleari che nella progettazione delle iniziative, realizzeranno anche quest’anno la manifestazione che si configurerà nella forma di una vera e propria expo studentesca».

Il tema scelto è la "Linea del tempo" con la rivisitazione degli eventi storici più significativi che le scuole partecipanti hanno inteso approfondire nella direzione di valorizzare la Storia sia come disciplina portante degli studi e della formazione dell’uomo e del cittadino, sia come materia di grande valenza interdisciplinare. La zona deputata all’allestimento degli stand dei progetti è il corso Garibaldi. Il concerto delle band studentesche dal titolo “Time Warp” avrà luogo in piazza Federico Torre, zona antistante la basilica di San Bartolomeo, in contemporanea alle esposizioni delle scuole.