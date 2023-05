Benevento: Tari tra le più alte d'Italia, il Pd attacca: «Servizio non all'altezza»

Nel 2022 la maggior parte delle famiglie beneventano ha speso 481 euro all'anno per la tariffa Tari, ovvero la tassa sul servizio rifiuti. Benevento, dunque, è il quarto capoluogo di provincia più caro del Paese, nell'ambito della tassazione sul servizio rifiuti, come certificato anche dall'Ufficio Studi della Uil, L'allarme è stato lanciato dai consiglieri di opposizione a Palazzo Mosti del Partito Democratico.

«Il costo della Tari non varierà nel 2023, restando tra i più alti d'Italia - scrivono i vertici comunali democratici - il tutto, in un momento in cui le sofferenze economiche sono già tante, considerato l'aumento del costo della vita e il caro energia».

«La beffa è data da un servizio non all'altezza né del suo costo né delle aspettative dei cittadini vista l'incuria del verde pubblico e le criticità segnalate da più parti della città sullo spazzamento e la pulizia delle strade a macchia di leopardo» conclude nella nota il Pd.

Due le novità principali per il 2023.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, si registra una diminuzione media di poco inferiore all'1%, che significherà 2 euro per i nuclei con 1 solo componente (e casa da 100 metri quadrati), 3 euro per quelli con 2 membri, via via a salire fino agli oltre 5 euro risparmiati per le famiglie extralarge con 6 unità.