Ecco la «Notte dei ricercatori»: cittadella in piazza Roma

Venerdì 29 settembre l’Università degli Studi del Sannio organizza a Benevento la «Notte dei ricercatori», che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

In Piazza Roma dalle ore 19 sarà allestita una cittadella della ricerca per raccontare non solo agli studenti ma a tutti i cittadini i progetti, le attività e i risultati della ricerca universitaria. Attività laboratoriali, sperimentazioni, percorsi multisensoriali e visite guidate per sensibilizzare visitatrici e visitatori sul ruolo fondamentale che la ricerca svolge nello sviluppo e nell'evoluzione della società, portando a una serie di cambiamenti positivi e benefici. Il claim scelto quest’anno è infatti «Chi ricerca, cambia».

Alle ore 22 la notte proseguirà nel cortile di Palazzo De Simone con gli esperimenti musicali, live music e dj set. L’iniziativa rientra nella cornice del Progetto S.T.R.E.E.T.S. in cui sono coinvolti diversi atenei campani e istituti del Cnr presenti sul territorio regionale.

L’obiettivo è quello di avvicinare la ricerca ed i ricercatori al grande pubblico, con particolare attenzione alle famiglie, agli alunni e agli studenti di tutte le età, contribuendo ad aumentare la consapevolezza della collettività sull’importanza e sui benefici della ricerca e dell’innovazione, mostrando concretamente il suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.