Topolino e la via Appia: il 28 giornata-evento

«Via Appia Regina Viarum»: mercoledì 28 giugno giornata-evento per il numero di Topolino dedicato a Benevento e al Sannio.

Per l’occasione, il Segretariato generale del Ministero della Cultura e il Comune di Benevento hanno promosso una intera giornata di iniziative promozionali della candidatura della “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale, in collaborazione con la Panini Disney, l’artista Roberto Paci Dalò, l’Università del Sannio, il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, e la partecipazione di Provincia, Soprintendenza, Club Unesco di Benevento, istituto alberghiero “Le Streghe” e Fisar.



Primo appuntamento alle 11 di mercoledì 28 giugno al Teatro Comunale di Benevento, per la presentazione di «Topolino e la via della Storia», con la partecipazione, tra gli altri, dello sceneggiatore Francesco Artibani, del disegnatore Marco Palazzi. Interverrà anche il sannita Mario Perrotta, che ha curato i colori della copertina. Seguiranno, alle 16, attività laboratoriali e alle 17 presso la Sala Graffiti di Palazzo Paolo V, con Roberto Paci Dalò, l’esposizione dell’opera d’arte “Mappia”, una mappa realizzata dall’artista per la promozione della candidatura, lunga oltre 9 metri ispirata alla Tabula Peutingeriana, copia medievale di un’antica carta stradale romana, ove appaiono stilizzati i tracciati delle Vie Appia Claudia e Traiana.