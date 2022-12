Carambola tra quattro auto lungo la Statale 90bis, quattro feriti: due sono gravi

Pauroso incidente questa sera alle porte di Benevento, tra contrada Capodimonte e la zona industriale di Ponte Valentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sono quattro le auto coinvolte nello spaventoso impatto lungo la Statale 90bis, all’altezza del km 4,5.

Ad innescare la tremenda carambola fra una Citroen C3, una Fiat Panda, una Ford Fiesta ed una Mercedes Classe C, probabilmente una sorpasso azzardato reso ancora più pericoloso forse per il fondo stradale che in quel momento era bagnato per una leggera pioggia.

Ad avere la peggio sono stati un 52enne di Benevento, alla guida della Citroen e un 33enne di Casalbore, che invece si trovava a bordo della Mercedes. I due sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale San Pio di Benevento in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. Meno gravi, invece, risultano le condizioni delle altre persone coinvolte nello scontro stradale (un 22enne e un 50enne, entrambi residenti nel capoluogo sannita).

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai quattro feriti, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’intera area, gli agenti della polizia Municipale, che hanno gestito la viabilità e i carabinieri del comando provinciale di Benevento, intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso. Subito dopo il terribile incidente, a causa dei veicoli distrutti al centro della carreggiata, gli uomini della Municipale hanno chiuso interamente l’arteria al traffico, mandando in tilt i tanti automobilisti che in quelle ore percorrevano la strada che collega il capoluogo ai paesi della valle del Miscano.