Claudio Cataudo si è ripreso la fascia tricolore dopo cinque anni dall'ultima volta. Lo ha fatto schierandosi contro i compagni di squadra del 2018, gli stessi con cui ha amministrato, in qualità di vice sindaco, insieme allo sfidante di questa tornata, Ettore De Blasio. Il dato definitivo ha visto trionfare la lista di Cataudo, «Ceppaloni Domani», con 181 preferenze in più rispetto alla lista di Ettore De Blasio, «Uniti per Ceppaloni». Una sfida avvincente, ricca di contorni e sfaccettature. A Ceppaloni, mai come adesso, il clima è stato infuocato. L'intesa con il gruppo «Cittadinanza Attiva», però, ha dato i suoi frutti. Il dato definito è stato di 1.261 preferenze per la lista «Ceppaloni Domani» e 1.080 preferenze per la compagine «Uniti per Ceppaloni».

Un esito, quello di queste amministrative, che fa sorridere poco il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che in occasione del comizio di chiusura ha partecipato al tour nelle varie frazioni al fianco di De Blasio. È infatti risaputo che tra Cataudo e lo stesso Mastella non corra più «buon sangue» da tempo. Le ultime uscite in pubblico, inoltre, sono diventate il teatro dello scontro definitivo tra i due. La prima fase della festa è scoppiata davanti al seggio elettorale di Beltiglio, frazione dove risiede Cataudo. Iniziavano ad arrivare i dati dalle altre sezioni e, inevitabilmente, l'umore era alle stelle. A risultato ormai acquisito, hanno preso il via i festeggiamenti veri e propri. Un corteo di auto ha accompagnato Cataudo fino al Comune di Ceppaloni, dove c'è stata la proclamazione ufficiale con tanto di fuochi d'artificio e brindisi con lo spumante. La sfilata ha percorso tutte le strade principali del paese. «È la vittoria più bella della mia vita. Questa è la vittoria del popolo di Ceppaloni, è la vittoria della libertà»: queste le prime parole di Claudio Cataudo da nuovo sindaco di Ceppaloni. «È davvero commovente l'entusiasmo della gente, si festeggia perché finalmente è finita un'epoca fatta di arroganza e di un modo vecchio di fare politica».