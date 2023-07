Clementino in concerto: ecco come acquistare i biglietti

Cresce l'attesa per il concerto di Clementino, il cantante rapper che si terrà a Benevento, domenica 16 alle ore 21 in piazza Risorgimento. Per partecipare all'evento, che chiuderà la prima edizione del Benevento Sport Village-Exclusive Caruso 1969, è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso lo stand presente a piazza Risorgimento oggi dalle ore 19 alle 22, domani sempre dalle ore 19 alle 22 e domenica mattina dalle ore 11 alle 13.

Il costo del tagliando è di 14 euro, più i diritti di prevendita, ma per i bambini di età compresa tra gli 0 ed i 5 anni l'ingresso sarà gratuito (un bambino per accompagnatore), mentre il biglietto costerà 10 euro per quelli di età compresa tra i 6 ed i 14 anni.

Ingresso gratuito anche per i portatori di handicap con invalidità al 100%, l'accompagnatore dovrà invece pagare.

In questo caso, è necessario recarsi da All Net Service, in via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 (tel. 0824 42711) con copia del verbale di invalidità Inps 100% grave con accompagnamento L. 104/93 art.3 comma 3 specificando se in carrozzina o bisognoso di un posto a sedere, nome e cognome del disabile e dell’accompagnatore, numero di telefono ed email.

L'organizzazione ricorda che i posti riservati ai disabili sono limitati, per cui la conferma sarà soggetta alla effettiva disponibilità del posto al momento della ricezione di tutta la documentazione.

È possibile acquistare i biglietti anche sulla piattaforma I-Ticket al seguente link: www.i-ticket.it/eventi/clementino-concerto-benevento-biglietti o presso i punti vendita fisici che a Benevento sono: All Net Service ed il bar tabacchi fratelli Collarile in piazza S.Modesto 36/Via E.Cocchia 3 (0824361973).