«Manutenzione del verde», Comune aderisce al progetto della Provincia

La giunta comunale guidata da Clemente Mastella ha deliberato, questa mattina, l’adesione al progetto della Provincia denominato “Manutenzione del sistema verde” e rivolto a tutti i Comuni che hanno difficoltà a garantire la manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a verde pubblico per carenza di personale e risorse economiche. Il progetto prevede, infatti, l’utilizzo da parte dei Comuni delle risorse umane assegnate al Servizio forestazione della Provincia.

La giunta ha poi approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di «Consolidamento delle aree in frana post alluvione delle contrade del Nord della città» e la variante all’intervento di «Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del Centro Polifunzionale in viale dell’Università». Variante quest’ultima che, attraverso la traslazione di poche decine di metri, consentirà di realizzare un’area di parcheggio sull’area di sedime dell’attuale fabbricato. Pertanto, quest’ultimo continuerà momentaneamente a ospitare gli uffici comunali e verrà demolito solo dopo la costruzione della nuova struttura destinata ad ospitare il centro direzionale del Parco Verde.