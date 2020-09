BENEVENTO - C’è un positivo tra i dipendenti del Comune di Benevento, emerso dal report dell’Asl che riferisce di sei nuovi casi in città. Uno di questi riguarda appunto un impiegato di un ufficio di palazzo Mosti. In seguito alla positività accertata, sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale in servizio entrato in contatto con la persona contagiata e anche a chi non aveva avuto rapporti con lui, incluso il sindaco Mastella, risultato negativo. «Abbiamo fatto i tamponi privatamente – dice il primo cittadino – attraverso il medico del Lavoro. Sono stato monitorato anche io e i componenti della giunta per un totale di circa 20 persone ma i tamponi hanno dato tutti esito negativo. Un sospiro di sollievo perché questa volta ho avuto paura davvero, soprattutto in considerazione del fatto che non ci si può sentire al sicuro in nessun luogo e in nessuna circostanza in quanto non si sa chi ci avvicina». Ultimo aggiornamento: 23:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA