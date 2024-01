Persone con disabilità, aperti i termini per il finanziamento di progetti sperimentali

Sono aperti i termini per il finanziamento di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che spiega: «Possono presentare istanza le persone maggiorenni, tra i 18 e i 64 anni, con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e residenti nei comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio. I progetti sperimentali sono finalizzati alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità, al tempo libero e a tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può fare da sola o a costo di una notevole fatica».

Il beneficiario, la sua famiglia o chi lo rappresenta predispone il progetto personalizzato che sarà valutato da una commissione di valutazione costituita presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito B1.

Il progetto può prevedere tre tipologie di azioni: assistente personale; inclusione sociale e relazionale; trasporto sociale. Le domande di partecipazione al bando devono essere inviate entro le ore 12 del 1 marzo 2023 nel seguente modo: - via pec all’indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it; consegna a mano presso il protocollo dell’Ufficio Settore Servizi al Cittadino–viale dell’Università ,10.