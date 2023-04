Insulti e aggressione da perte di tre tifosi violenti al croato Jureskin

La retrocessione che è dietro l’angolo ha fatto deflagrare il clima in città. Questa mattina il mancino croato Roko Jureskin ha sporto denuncia per un’aggressione perpetrata ieri ai suoi danni. Mentre era in auto al Viale degli Atlantici, poco dopo aver lasciato lo stadio al termine dell’allenamento, un’auto con tre persone a bordo gli si è affiancata, gli ha chiesto di fermarsi. Uno degli occupanti è sceso dal veicolo e dopo avergli fatto abbassare il finestrino lo ha colpito con un pugno in volto urlandogli degli epiteti rivolti ai compagni e alla squadra legati alla situazione di classifica e all’ennesima sconfitta. Jureskin, visibilmente scosso, non si è recato subito dalle forze dell’ordine e neppure in ospedale ma è rientrato al campo per farsi medicare la ferita dallo staff sanitario giallorosso. Il nazionale under 21 croato, arrivato a gennaio in prestito dal Pisa, solo questa mattina ha deciso di denunciare l’accaduto. Già ieri all’Antistadio «Imbriani» è arrivata la Digos per monitorare una situazione che si è fatta incandescente. Nel frattempo sono partite le indagini per individuare i responsabili.