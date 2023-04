La guerra dei rifiuti, la Regione bacchetta Provincia e Ato

«Trovate un accordo sui rifiuti e fate presto, o vi commissariamo». Certamente meno diretto e brutale il lessico utilizzato da Antonello Barretta, direttore generale del settore Ciclo rifiuti della Regione, nelle sei cartelle di risposta notificate ieri a Provincia e Ato, ma la sostanza non si discosta più di tanto dall’ultimatum. I due enti battagliano da settimane sul filo delle competenze, con invettive reciproche e valanghe di carte. Il ciclo provinciale resta però paralizzato, a cinque anni dall’ultimo chilogrammo di immondizia lavorato in un impianto sannita.

Uno stallo insostenibile e la Regione lo evidenzia nella missiva-tirata d’orecchi ai duellanti: «Compete all’amministrazione regionale - scrive Barretta - richiamare gli enti a procedere in maniera coordinata per favorire il definitivo superamento dell’assetto gestionale transitorio e l’approdo al sistema di governance ordinario. Anche al fine di scongiurare ulteriori ritardi che scaturirebbero dall’insorgenza di eventuali contenziosi, si evidenzia la necessità di esperire le procedure di cui agli articoli 6 e 7 dell’Accordo di collaborazione, previste per il superamento di difficoltà operative o di altri problemi».