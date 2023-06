Possibile interruzione idrica in zona Monteguardia

A causa di un improvviso guasto la zona di Monteguardia, nel quadrante alto della città, oggi potrebbe essere sottoposta a disservizi nel servizio idrico.

Lo comunica la Gesesa costretti a sospendere il servizio idrico fino ad ad ultimazione dei lavori nelle zone di via Monteguardia, contrada San Liberatore, via Fermi, via A. Cifaldi, via Manzoni, via Petrarca e via Chiodo.

Per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile.

Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My Gesesa scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.