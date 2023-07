Giostre al terminal, il Pd “difende” i pendolari

Festa della Madonna delle Grazie, il luna park nel terminal bus è fonte di divertimento per chi lo frequenta ma crea disagi ai pendolari «che si ritrovano a dover rincorrere gli autobus lungo via Pertini, con la speranza di trovarne qualcuno che li condurrà al lavoro o a casa». Lo denuncia Paolo Caggiano, della direzione cittadina del Pd (Dipartimento mobilità e trasporti), evidenziando anche «i tanti problemi causati agli operatori del trasporto pubblico locale, costretti a fare manovre pericolose, con il rischio di creare incidenti e mettendo in serio pericolo l'incolumità dei tanti pedoni che transitano lungo la strada sia per recarsi alle attrazioni del luna park, sia per individuare il veicolo su cui salire. Il tutto ovviamente sotto gli occhi increduli dei cittadini, vista anche la carenza di assistenza da parte delle forze dell'ordine».

Secondo Caggiano «sarebbe stato molto più semplice ed efficiente, considerato il servizio urbano gestito dalla Trotta Mobility spa, momentaneamente collocare le partenze e gli arrivi in prossimità del bar 2000, ove sono presenti dei golfi di fermata che avrebbero dato la possibilità di poter imbarcare e sbarcare gli utenti, come già del resto si fa, in tutta tranquillità, sicurezza e senza causare ulteriori disagi alla cittadinanza con chiusure di altri tratti cittadini. Non si comprende perché l'amministrazione continui ad effettuare scelte in maniera solitaria, senza alcun tipo di confronto, creando invece solo disagi all'utenza sannita».