Colle Sannita: colto da malore, muore in ospedale a 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto all'ospedale Rummo di Benevento. Il giovane, residente a Colle Sannita, era ricoverato al nosocomio del capoluogo in seguito ad un malore. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso avvenuto nelle ore scorse.

Sotto choc i familiari e l'intera comunità del piccolo paese della provincia beneventana. Verifiche in corso sulle cause della tragedia, le prime ipotesi rimandano ad una patologia fulminante. Ma non ci sono ancora certezze.