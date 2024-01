Montesarchio, Sandomenico scrive al prefetto: «Sos sicurezza, intensificare i controlli»

«Alla luce degli ultimi casi di cronaca che hanno visto come teatro la nostra città, dai furti tentati o messi a segno all'incendio doloso di una vettura e alle rapine ed episodi di violenza, ho provveduto a scrivere al prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, per chiedere di valutare la possibilità di intensificare le attività e le azioni per la salvaguardia dell'ordine pubblico». Ad annunciarlo, in una nota, è il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, il quale dunque pone l'accento sugli «episodi di disordine civile e urbano, in taluni casi veri e propri atti delinquenziali, che vengono perpetrati sul territorio». «Lei - scrive Sandomenico rivolgendosi al prefetto - sarà certamente a conoscenza di quanto da ultimo accaduto. In particolare, qualche giorno fa, una violenta rissa, che ha visto coinvolti anche minori stranieri non accompagnati ospitati in un centro di accoglienza, che ha sede a Montesarchio, si è sviluppata nel pieno centro cittadino, nei cosiddetti luoghi della movida, frequentati prevalentemente da giovani ragazze e ragazzi. La preoccupazione mia e della mia amministrazione è che possa innescarsi un'escalation di violenza che metterebbe a serio rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone oltreché la civile convivenza». Per questo, il sindaco invoca, anche con l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la necessità «di valutare la possibilità di intensificare le attività e azioni di prevenzione a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, in modo da evitare che questi atti e comportamenti di turbativa possano reiterarsi e degenerare, restituendo così condizioni di piena pace sociale alla comunità».

E conclude: «Io e la mia amministrazione offriamo la piena disponibilità e collaborazione in rappresentanza di una città che resta accogliente, tollerante e solidale, ma manifesta, comunque, un disagio crescente rispetto a fenomeni di illegalità e di aggressione alle libertà che stanno minando la fiducia della comunità nel patto sociale su cui si basa la civile e democratica convivenza».