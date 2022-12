Nasce "Violab", laboratorio di cucito creativo per donne vittime di violenza

Inaugurato questa mattina "Violab", il laboratorio di cucito creativo nato dall collaborazione tra la cooperativa sociale “Nuovi Incontri” e l’Ambito B1 di Benevento.

Un intervento che rientra nelle attività della casa "Viola", servizio dedicato all'accoglienza delle donne che vogliono uscire da una relazione intima violenta insieme ai propri

figli minori, se presenti.

Il laboratorio è dedicato alle donne in carico ai servizi antiviolenza della cooperativa

ed è strutturato per sostenere la capacità lavorativa delle donne e per accompagnarle nel mondo del lavoro.

Al taglio del nastro erano presenti l'assessora alle Politiche Sociali, Camen Coppola, l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello e il sindaco della città, Clemente Mastella. «Una risposta di comunità che rappresenta la strada corretta per sostenere chi è in difficoltà» ha spiegato la fascia tricolore.