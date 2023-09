Oltraggio a pubblico ufficiale, assolto il consigliere Giorgione

Gerardo Giorgione, consigliere comunale e vice commissario provinciale di Forza Italia, è stato assolto dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale perché il fatto non sussite. La sentenza del tribunale di Ancona è arrivata oggi e si riferisce ad un episodio di cinque anni fa quando Giorgione fu fermato dalla polizia a guidare senza patente, lundo la A16, ad Osimo, un paese della provincia marchigiana. La poliziotta in servizio aveva riferito di essere stata minacciata.



“Assolto perché il fatto non sussiste - dichiara Giorgione - è la chiara dimostrazione che bisogna sempre attendere prima di veicolare certe notizie che possono intaccare anche equilibri familiari. Per fortuna la mia amata famiglia, la mia adorata moglie e i miei figli, nonché amici e conoscenti mi sono stati vicino.Il tempo è galantuomo. Torniamo a parlare di politica fatta di programmazione e non di inciuci. A buon intenditori poche parole”.