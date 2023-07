Il Rummo ha approvato l'Atto aziendale e lo ha inviato in Regione, allegando tutte le eccezioni mosse dal Consiglio dei sanitari e dalle organizzazioni sindacali. Sarà la direzione regionale per la Tutela della salute a decidere se approvare oppure respingere il documento che ha l'obiettivo primario di esprimere la missione aziendale, definendo il quadro di una serie di regolamenti interni che definiscono le regole di funzionamento e le responsabilità, in conformità ai principi e ai criteri dettati dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. In base alla normativa vigente, l'Atto aziendale è stato sottoposto all'attenzione di Clemente Mastella e Salvatore Riccio, nell'ordine sindaco di Benevento e di Sant'Agata de' Goti, comuni che ospitano i presidi ospedalieri del Rummo e del Sant'Alfonso Maria dei Liguori che costituiscono l'azienda ospedaliera San Pio, oltre che al Consiglio dei sanitari e alle organizzazioni sindacali. Vale la pena specificare che si tratta di uno strumento di fondamentale importanza che disegna l'organizzazione e le articolazioni di governo dell'ospedale cittadino in rapporto con gli Enti locali, la Regione, le rappresentanze dei cittadini.

In quest'ottica, vengono elencate le 34 unità complesse, le 22 unità semplici e le 23 unità semplici dipartimentali che costituiscono la struttura classificata come Dea di II livello. Si stima che entro la fine del 2023 si concluderanno le procedure per l'immissione in servizio di 38 dirigenti medici, che includono anche 4 direttori di unità complessa, e di 39 operatori del comparto sanità, cui si aggiungono altre figure professionali sanitarie non sanitarie, già assunte per un totale di 250 unità. In seguito all'esame del documento, alcuni membri del Consiglio dei sanitari, il segretario generale Fedirets, i segretari aziendali Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e le sigle sindacali Anaao Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Cisl medici, Fassid, Fesmed, Fvm, Nursing up e Nursind hanno inviato osservazioni su alcuni punti dell'atto aziendale ritenuti non consoni. A questo punto, la direzione generale per la Tutela della salute e il coordinamento del Servizio sanitario regionale hanno autorizzato cinque posti letto da destinare alla Riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per la presa in carico di pazienti con lesioni midollari traumatiche e non traumatiche e in parziale accoglimento delle osservazioni effettuate hanno provveduto ad autorizzare le necessarie modifiche e integrazioni alla bozza dell'Atto aziendale.

Secondo quanto si legge nel provvedimento dell'azienda ospedaliera «poiché non sussistono motivi ostativi a procedere, preso atto della piena conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti aziendali, l'Atto aziendale è stato inviato in Regione per l'approvazione definitiva». Approvazione che avverrà anche sulla scorta di eventuali rilievi formalizzati dalla Regione. Infatti, entro 90 giorni dal placet dell'atto aziendale da parte degli organi regionali competenti, se necessario, si procederà all'aggiornamento e all'adozione di regolamenti interni previsti dalla vigente normativa regionale, per una più corretta e completa applicazione del documento. La storia degli Atti aziendali del Rummo è sempre stata irta di difficoltà e motivo di discussioni e di disaccordo tra le parti. Basti pensare che il documento di programmazione per il triennio 2019/2021 non è stato mai approvato né ritenuto non idoneo dalla Regione Campania che non lo ha mai preso in esame. Per cui, negli ultimi anni, a far fede è sempre stato l'Atto aziendale del 2018.