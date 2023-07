Pd Sannio, le tappe dell'«Estate militante»

Prende il via lunedì 10 luglio l'«Estate militante» dei democrat. «Con Elly Schlein - scrive la segreteria provinciale - il Pd Sannio è pronto, e già a lavoro, per affrontare sui territori le sette tracce intorno a cui sviluppare una forte azione politica di rilancio delle nostre proposte mentre il governo della destra ci sta isolando dall’Europa, non si cura della storica opportunità rappresentata dal Pnrr e abbandona i lavoratori nella morsa dell’inflazione».

Lunedì alle 18.30 a Benevento, presso la sede di viale Mellusi, la segreteria provinciale incontrerà i circoli e ci si confronterà su due importanti punti della piattaforma: salario minimo e "impresa domani".

Spazio anche alle prime proposte di iniziative ed incontri provenienti dai territori, e all'organizzazione per la partecipazione, il 14 e 15 luglio, alla mobilitazione del Pd a Napoli per dire no alla proposta di autonomia differenziata del governo Meloni,

Di autonomia differenziata si parlerà a San Marco dei Cavoti il 27 luglio «per ribadire netta contrarietà all’autonomia differenziata del leghista Calderoli vista da un Comune delle aree interne del mezzogiorno d’Italia. Lo faremo come sempre in maniera aperta - concludono i vertici del Pd sannita -, con i nostri amministratori locali e un ricco parterre di ospiti, a partire dal senatore Antonio Misiani».