Poste, pensioni in pagamento dal 2 maggio

Bisognerà aspettare martedì 2 maggio per il pagamento delle pensioni presso i 91 uffici postali di Benevento e provincia. Lo ha reso note Poste Italiane e il breve slittamento è ovviamente connesso alla festività del 1° maggio. Con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo una turnazione alfabetica indicativa, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento.

I cognomi dalla A alla C sono pertanto “convocati” il 2 maggio, quelli dalla D alla K mercoledì 3 maggio, quelli dalla L alla P giovedì 4 maggio e infine quelli dalla Q alla Z venerdì 5 maggio. Le pensioni di aprile saranno disponibili a partire da martedì 2, anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.