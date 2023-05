È andata in archivio la ventitreesima edizione della "marcia della pace" in onore di Padre Pio. A dispetto delle avverse condizioni climatiche c'è stata ugualmente una massiccia partecipazione di fedeli. Gli organizzatori hanno calcolato la presenza di poco meno di duemila persone. Un numero che sarebbe stato maggiore in caso di bel tempo che ha tenuto lontano soprattutto le persone più anziane. Come sempre soprattutto a livello logistico tutto è andato come previsto, grazie anche alla collaborazione di istituzioni, enti, associazioni e singoli volontari.

Come avvenuto l'anno scorso, anche stavolta c'è stata la presenza di una delegazione di lavoratori ucraini che risiedono per motivi di lavoro nel Sannio da svariato tempo che naturalmente hanno esibito la bandiera con colori gialloblu. Del resto uno dei motivi ispiratori di questa iniziativa ideata nel lontano 1998 dal compianto Mario De Lorenzo e da Pompeo Marinazzo è stato quello di diffondere messaggi di pace e fraternità. Da registrare anche la presenza di lavoratori emigrati provenienti dal nord o addirittura anche da Londra. Il particolare inedito di questa mega-processione, riguarda la lunga ed anomala percorrenza, rigidamente a piedi, ben ventisei chilometri. La partenza secondo programma è avvenuta dalla ridente frazione di Pastene con arrivo a Pietrelcina dove i partecipanti hanno assistito come atto finale alla messa nella chiesa della Madonna della Libera per poi fare ritorno nelle rispettive abitazioni con pulmini, pullman ed auto al seguito della carovana. Oltre al Comune di Sant'Angelo a Cupolo sono stati percorsi anche i territori di San Nicola Manfredi, del capoluogo, fino ad arrivare nel paese che ha dato i natali al Santo delle stimmate.

A celebrare l'evento, in forma ufficiale i sindaci di S.Angelo Diego Cataffo, quello di S. Nicola Arturo Vernillo, di Pietrelcina Domenico Masone che in maniera impeccabile ha svolto il ruolo di padroni di casa accogliendo i fedeli all'ingresso del paese nonostante la pioggia. È stato assente per motivi di salute il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella che comunque ha dato il suo messaggio di vicinanza attraverso la consigliera comunale Adele De Mercurio. A riprendere l'evento per l'intera durata per il sesto anno consecutivo le telecamere di Rai3 Regione che ha poi mandato in onda un ampio servizio a testimoniare la valenza di questo pellegrinaggio. Ad avvalorare questa manifestazione c'è anche l'iniziativa del Comune di Benevento che ha provveduto attraverso i fondi europei di sviluppo regionale alla riqualificazione della strada denominata "cammino della pace" che attraversa Acquafredda, Camerelle e Ciofani per raggiungere Pietrelcina e che ha preso il nome proprio dalla processione. E l'edizione di quest'anno ha sancito l'inaugurazione della stessa i cui lavori sono stati di fatto conclusi. «Abbiamo trovato dalla Motorizzazione in poi la strada che era un autentico tappeto dice Dario Viglione con crocifissi ubicati a distanza di un chilometro». Dal suo canto Pompeo Marinazzo lancia un invito per il futuro. «Superfluo dire che siamo soddisfatti di tutto, il bilancio è stato positivo».