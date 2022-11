Prosegue il tour nei cantieri dove sono in corso i lavori relativi ai progetti Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento, che rivoluzionerà nel prossimo anno l'immagine di Benevento. Questa mattina visita dedicata al progetto «La Città dei Santi» a piazza Orsini.

Il lavoro di restyling che riguarderà l’area adiacente al Duomo permetterà di creare un percorso di straordinaria importanza, sia da un punto di vista culturale che religioso, dove verranno valorizzati i ruderi dell’originaria Basilica in cui erano custodite le reliquie dell’apostolo Bartolomeo e l’accessibilità al Museo Diocesano con la sistemazione degli spazi esterni per favorire l’accessibilità ai luoghi e la fruizione del patrimonio storico-culturale. «Questo progetto rappresenta un fiore all’occhiello per il dato storico e culturale – spiega il vicesindaco Fracesco De Pierro – punteremo su un percorso archeologico che sarà una vera sorpresa per la cittadinanza». Secondo le previsioni, il progetto, dell’importo di 1,8 milioni di euro, verrà inaugurato non prima della primavera 2023.