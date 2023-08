Rubava gasolio da un Tir parcheggiato in strada: arrestato dai carabinieri

A Puglianello un 43enne sannita, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Cerreto Sannita poiché è stato sorpreso mentre rubava carburante con un tubo di plastica da un Tir IVECO parcheggiato nei pressi della zona industriale a ridosso della SS 372 Telesina. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, in attesa dell’udienza di convalida.

Il tubo di plastica, la tanica e gli altri attrezzi utilizzati sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario dopo aver formalizzato la denuncia.