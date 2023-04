San Bartolomeo in Galdo, completata la demolizione del viadotto sulla «Appulo Fortorina»

Continuano i lavori dell'Anas (Gruppo Fs Italiane) lungo la strada statale 369 «Appulo Fortorina», il cui budget per la manutenzione programmata è di circa 8,2 milioni di euro. In particolare, risulta in fase avanzata la manutenzione in corso su tre viadotti nel territorio di San Bartolomeo in Galdo, per un investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro; l’ultimazione degli interventi di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere stradali (sui due viadotti ubicati tra il km 13,100 e il km 13,180 e tra il km 12,500 e il km 12,700) è fissata entro l’estate.

Parallelamente, avanzano anche le lavorazioni sul viadotto ubicato tra il km 12,500 ed il km 12,700. Come comunicato dall'Anas in una nota, ormai completata la demolizione del vecchio impalcato, ora sono in corso le complesse attività di separazione e vagliatura del materiale demolito, per il successivo conferimento a discarica. A breve si procederà alla realizzazione delle prime opere strutturali di fondazione a sostegno del nuovo viadotto, con ultimazione fissata nel corso della prossima primavera.

Sempre lungo la strada statale 369, a San Bartolomeo, prosegue l’intervento per la sostituzione delle barriere di sicurezza, in tratti saltuari compresi tra il km 7,200 ed il km 53,000, suddiviso in due stralci, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Attualmente i lavori interessano i territori comunali di San Bartolomeo in Galdo e Foiano Val Fortore. «Sono in fase di prossimo avvio attività di competenza di enti terzi - concludono dall'Anas - relative allo spostamento di alcuni sottoservizi interferenti, già sollecitate. L’ultimazione di entrambi gli appalti è quindi fissata entro la prossima estate».