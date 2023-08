Studenti scuola Torre da ricollocare: scontro con l'opposizione

I consiglieri di opposizione Civico22–ApB componenti della commissione istruzione (Giovanna Megna- Civico22, Angelo Miceli-Città aperta, Raffaele De Longis-Pd, Vincenzo Sguera-Azione, Luigia Piccaluga-Centro democratico), nel formulare gli auguri al consigliere Francesco Farese per il recente conferimento della delega all’Istruzione, hanno richiesto la convocazione della relativa commissione, al fine di discutere del piano di ricollocazione degli alunni degli alunni dell’IC Federico Torre–Nicola Sala, in vista del prossimo intervento di abbattimento della struttura scolastica.

Nella medesima richiesta si chiede di conoscere anche il cronoprogramma del trasferimento degli alunni dell’IC Federico Torre-Plesso di Pacevecchia, nonché degli alunni dell’IC Convitto Giannone–Plesso Pietà.

«Ci siamo fatti portavoce delle preoccupazioni sorte a seguito delle dichiarazioni in merito a possibili doppi turni, a cui ha fatto nuovamente riferimento il sindaco in un recente consiglio comunale. È evidente che tale possibilità debba essere assolutamente scongiurata» dicono i consiglieri di opposizione.

«Viviamo tutti i giorni gli enormi problemi generati sui più giovani a causa della prolungata chiusura delle scuole - rimarcano -, con un incremento della dispersione scolastica, problemi di apprendimento, scolarizzazione, nonché un impatto drammatico sull’equilibrio psico-fisico.

I doppi turni impatterebbero anche sulle attività extra-scolastiche, solo di recente riprese con costanza, oltre a generare enormi difficoltà per i genitori che lavorano Riteniamo che si debba fare chiarezza sul piano organizzativo, così come sul trasferimento degli alunni di Pacevecchia, che da anni attendono la riapertura del relativo plesso – annunciata in campagna elettorale per novembre 2021, così come per il Plesso Pietà».