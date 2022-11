Il Comitato centro storico di Benevento denuncia la presenza di tavolini fin sotto il campanile della chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco, presente in piazza Matteotti. «Un’azione gravissima per il decoro di una città e per il rispetto che si deve avere per i nostri monumenti – scrivono sul profilo social – Da tempo, ormai inascoltati, chiediamo controlli stringenti e regole chiare. Cosa altro deve accadere? Quale ulteriore violazione dobbiamo attenderci? Il centro storico è in preda all’anarchia». L’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo ma ha già fatto il giro della città. Proprio alla vigilia di un importante tavolo di confronto tra residenti, gestori dei locali e politici, per discutere di vivibilità e movida nei vicoli. «Abbiamo appreso che lungo via Annunziata sarebbero spuntati dei divieti di sosta senza alcuna preventiva comunicazione e senza che, la cittadinanza, noi per primi, quali interessati, ne fossimo informati. Male, molto male! Non si attivano i varchi e non si controllano i permessi, ma si è veloci a multare le autovetture dei residenti, ignari, incolpevolmente, dei nuovi divieti. Una condotta che rende ancor più tesi gli animi di quei pochi che, tra cantieri, occupazione di suolo pubblico e divieti volanti, tentato di vivere nel nostro centro». Infine l’appello. «Per risolvere qualsiasi conflitto basterebbe chiarezza e coerenza nell'azione amministrativa, con regole semplici e controlli efficaci. Nulla di tutto questo accade e, a breve, ci ritroveremo i tavolini sotto l'Arco di Traiano o, in alternativa, nella fontana dinanzi a Santa Sofia».