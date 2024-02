A Telese qualificazioni del campionato juniores A2 Judo

Telese Terme ospiterà il 2 e il 3 marzo prossimi due giornate di grande sport, con le Qualificazioni del Campionato Italiano Juniores A2 di Judo e la Prima Tappa Gran Premio Colored.

Organizzato dalla ASD Olimpic Center Judo di Telese, con il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, l’evento includerà anche la cerimonia di premiazione degli Atleti Para Olimpici Matilde Lauria e Fabian Amarfi. Matilde Lauria vanta un palmares di tutto rispetto: 3° Mondiale Baku; 3°Grand Prix Tokyo; 3°Grand Prix Antalya. Fabian Amarfi si è piazzato al primo posto degli Europei Giovanili.

Saranno presenti il presidente Coni Campania Sergio Roncelli e del Coni Benevento Mario Collarile. Il presidente della Commissione Nazionale Disabili Gennaro Muscariello, il tecnico Nazionale Disabili Francesco Faraldo e gli atleti Matilde Lauria e Fabian Amarfi.

Inoltre Roncelli premierà il giovane campione telesino Domenico Di Paola, della ASD Olimpic Judo di Telese, che si è classificato terzo al campionato d'Italia Esordienti Fijlkam-Judo.

Il tutto si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Via Lagni, a partire dalle 12 di sabato 2 marzo prossimo.

«La nostra città accoglie con grande gioia questi eventi – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Ringrazio il maestro Di Paola e l’ASD Olimpic Judo che ci dà la possibilità di ospitare grandi campioni delle arti marziali e anche di conoscere dal vivo una disciplina che l’Unesco ha dichiarato come il miglior sport iniziale per formare bambini e giovani dai 4 ai 21 anni nel loro percorso di crescita e sviluppo. Naturalmente sosteniamo in tutti modi tutte le discipline sportive e tutte le associazioni del nostro territorio in quanto per noi sono una grande ricchezza».