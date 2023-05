Tenerife, disperso in mare poliziotto di San Salvatore Telesino

Sono ore di sconforto, ansia e apprensione a San Salvatore Telesino per le sorti di un giovane, G.S., 22 anni, che al momento risulterebbe disperso alle Canarie, in Spagna. Secondo una prima e sommaria ricostruzione il giovane, poliziotto in servizio a Piacenza, si trovava a Tenerife in vacanza con un amico, un carabiniere della valle Telesina.

I due si trovavano in mare, a bordo di una barca, e dalle prime informazioni sembrerebbe che il 22enne si sarebbe poi tuffato per cercare di disincagliare l’ancora impigliatasi in qualche modo. Quando non è stato visto visto risalire dall’amico è scattato immediatamente l’allarme e con esse le ricerche da parte della polizia spagnola che che però al momento non hanno dato esito. La notizia è giunta nel centro telesino nella tarda serata di ieri e con essa sulla cittadina è caduto un velo di tristezza ed angoscia per le sorti del ragazzo. Al primo cittadino, Fabio Romano, è toccato l’ingrato e amaro compito di informare la famiglia dell’accaduto.