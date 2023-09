Il Tg regione sbarca nel Sannio: caciocavallo protagonista

La tappa di domani del Tg regionale «itinerante» sarà a Castelfranco in Miscano, il comune che produce più latte in provincia di Benevento, ed avrà come protagonista principale il caciocavallo.

L'inviato illustrerà in diretta le tradizioni legate alla produzione del caciocavallo mettendo in risalto anche le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio. La cittadina sannita si sta preparando per l'occasione: il set per la diretta sarà allestito nella centrale piazza dei Caduti dove verranno intervistati alcuni personaggi ed il sindaco, oltre a mostrare al pubblico i piatti tipici locali.

«La nostra intenzione – commenta Andrea Giallonardo, primo cittadino di Castelfranco in Miscano - è far conoscere ad un pubblico sempre più vasto i prodotti ed il territorio delle aree interne della Campania affinché questo si traduca in un incremento dell’economia e, di conseguenza, in un miglioramento della qualità della vita dei cittadini».