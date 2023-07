Dopo oltre due mesi di stop, tornano in attività i venditori ambulanti di piazza Cardinal Pacca. Il consueto mercato rionale del martedì, ieri mattina, ha aperto i battenti per la prima volta nella nuova location di via Delcogliano, nel quadrante alto della città. Una situazione temporanea, in attesa della fine dei lavori finanziati dal progetto Pics che porterà alla costruzione di un infopoint turistico. Gli appelli e i reclami dei commercianti, infatti, hanno spinto il governo beneventano alla delicata decisione di spostare lo storico mercato di piazza Santa Maria al quartiere Pacevecchia, venendo incontro alle disposizioni della Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio che, come previsto da normativa, a causa del ritrovamento di reperti archeologici nel corso degli scavi, ne disponeva la chiusura dell'intera area, in modo da poter procedere ad ulteriori e approfonditi esami per verificare l'importanza dei rinvenimenti. Ieri mattina, dunque, l'inizio ufficiale della attività mercatali, con successivo sopralluogo del sindaco della città, Clemente Mastella, dell'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone, che ha raccolto l'adesione dei commercianti e delle sigle dei settori prima di dare l'ok al trasferimento, e della consigliera comunale di maggioranza, Adele De Mercurio.

«Riteniamo che la scelta di spostare il mercato di piazza Cardinal Pacca a via Delcogliano sia una soluzione vincente sia per gli operatori commerciali, con i quali abbiamo lavorato in stretta sinergia e con i quali ci siamo confrontati a più riprese, sia per i cittadini» afferma il delegato al ramo. «Abbiamo inoltro colto l'occasione per venire incontro alle richieste dei comitati di quartiere e dei residenti che reclamavano in passato la necessità di un mercato mai esistito prima in questa zona - aggiunge Ambrosone - credo che con questa decisione siamo riusciti a soddisfare anche questa ulteriore richiesta. Gli stessi operatori commerciali sono soddisfatti di questa nuova area e speriamo che lo siano anche i cittadini che fruiranno di questo servizio». Ventisei gli stalli ubicati alle spalle dell'azienda ospedaliera San Pio. Ora, come rimarcato dal sindaco Mastella, saranno proprio gli ambulanti a decidere quale sarà il loro futuro: infatti, la nuova collocazione del mercato settimanale potrebbe diventare in futuro la location definitiva, anche dopo la chiusura del cantiere in piazza Cardinal Pacca. «La scelta di questo slargo è stata fatta in collaborazione con gli esercenti e spero che trovi il consenso anche degli acquirenti. - spiega Mastella - In piazza Pacca i lavori andranno avanti ancora per diverso tempo e poi spetterà ai commercianti decidere se restare qui o tornare dove erano prima».

Soddisfatto per questo nuovo inizio anche il presidente provinciale dell'Anva Confesercenti Benevento, l'associazione nazionale venditori ambulanti, guidata dal neoeletto Pompeo Marinazzo. «Siamo molto soddisfatti di questa scelta e ci teniamo a ringraziare pubblicamente il sindaco, l'assessore Ambrosone e tutti coloro che realmente ci hanno aiutati. Purtroppo il commercio è fermo da tempo su tutti i fronti, ma noi non demordiamo e siamo qui per recuperare anche i tanti martedì che abbiamo perso in piazza Pacca, dove il mercato è stato interrotto diverse settimane fa. Noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze, aiuti e soprattutto di soluzioni perché abbiamo bisogno di un rilancio che ci consenta di conquistare ulteriore clientela» chiosa Marinazzo. Intanto con il trasloco dell'area mercatale dal centro storico al quartiere Pacevecchia cambiano anche i dispositivi di sosta e viabilità dell'area, soggetta inoltre a lavori stradali che andranno avanti anche nelle prossime settimane. Una situazione bollente che ha creato anche qualche disagio per gli automobilisti che quotidianamente attraversano una delle arterie stradali più trafficate della città, considerando la presenza di uffici, supermercati e dell'ospedale San Pio. A garantire il regolare traffico e che gli spazi assegnati siano liberi da veicoli parcheggiati all'opera i caschi bianchi, che tutti i martedì saranno in servizio nella zona dalle 7.30 alle 14.