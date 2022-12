Urla dal Confine: il trio Osso Sacro debutta dal vivo a Benevento

Mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, al Mulino Pacifico di Benevento, si terranno i due attesi concerti del trio Osso Sacro. Finalmente dal vivo dopo l'uscita del disco Urla dal confine, Vittorio Zollo, Corrado e Carlo Ciervo daranno vita alla loro performance tra parola e musica. Insieme ai tre artisti sanniti ci saranno ospiti speciali in entrambe le serate: Vittorio Coviello (Flauto Traverso dell'Orchestra Filarmonica di Benevento), Emilio Fallarino (Attore e Regista), Eugenia Galli (Poetessa del Collettivo Zoopalco e voce della "Monosportiva"), Toi Giordani (Poeta del Collettivo Zoopalco e voce dei "Mezzopalco").

«Il nostro è un tentativo di alimentare la fiamma delle tradizioni, contestualizzandole e posizionandole nel tempo materico in cui siamo, e non semplicemente custodirle per renderle immobili. Da qui l’idea di rendere contemporanei i suoni e le voci di una terra, che essendo millenaria appare immobile (ma che in realtà non lo è), attraverso la mitopoiesi. Siamo partiti da voci sconnesse tra loro, canti a distesa e tradizionali tramandati esclusivamente oralmente, linee melodiche che avevano perso la parola, e da lì abbiamo costruito la nostra opera, sia orale che musicale. Abbiamo processato suoni e contenuti. È ciò che facciamo, lavoriamo molto sul processo, il prodotto poi viene da sé» spiegano.