Valle Caudina, inchiesta per truffa: 13 sanniti rinviati a giudizio

Sono tredici i sanniti rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Nocera Inferiore Giovanni Pipola nell’ambito dell’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e conclusasi nel marzo del 2019, su una presunta truffa ai danni dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. Nel procedimento gli indagati erano 71, residenti oltre che nel Sannio anche nel salernitano e nel napoletano.



Il processo, intanto, è stato fissato per il 12 luglio. Nel mirino delle indagini sono finiti imprenditori, consulenti (nessuno è iscritto all’albo dei consulenti del lavoro) e intermediari che sarebbero riusciti a ottenere erogazioni previdenziali indebite da parte di Inps e crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate del valore di circa 2 milioni di euro con compensazioni fittizie. Eseguiti accertamenti presso studi di consulenza ubicati a Pagani e a Moiano.



Secondo l’accusa, gli imputati - a vario titolo - avrebbero fatto risultare di aver anticipato somme di denaro per indennità ai nuclei familiari, per malattia, per maternità, per bonus Irpef 80 euro.

In realtà quelle somme non sarebbero mai state corrisposte ai dipendenti e così facendo avrebbero creato un credito nei confronti dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, a cui chiedevano di devolvere tra l’altro le somme spettanti a Federaziende e all’Ente Bilaterale Ebin.