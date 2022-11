Inaugurato questa mattina presso il polo didattico di via dei Mulini il cantiere del Pala Unisannio, una nuova struttura sportiva che accoglierà nell’area ex Enel, una palestra, laboratori e spazi ricreativi. L’edificio, che si svilupperà su due livelli, accoglierà al piano terra una palestra, mentre il primo piano verrà destinato ad aule e laboratori. Inoltre, in linea con le attuali tendenze architettoniche moderne e sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale della costruzione, sarà creato sulla copertura della struttura un giardino.

L’opera, finanziata dalla Regione Campania, che ha investito nel progetto 1 milione e 300 mila euro, è stata presentata dal rettore Unisannio, Gerardo Canfora, dal vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro, dal direttore generale dell’ateneo sannita, Gianluca Basile e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«La nostra è una scelta politica – commenta il governatore campano – abbiamo deciso di investire sulle aree interne per arginare l’esodo dei nostri ragazzi verso le regioni del nord. Siamo molto attenti di investire in attività sociali e residenze all’avanguardia».