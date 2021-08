Maltratta la compagna, in manette dopo le denunce della donna

BENEVENTO - Era stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti e, nelle ultime ore, si era reso irreperibile. Poi la decisione di costituirsi in questura nella tarda serata, accompagnato dal suo avvocato. Per l'uomo, 30 anni, del capoluogo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, sono scattate la manette. Il giovane è accusato di maltrattamenti, lesioni e violenze nei confronti della donna. Sul conto dell'uomo era state avviate delle indagini dopo le denunce presentate.