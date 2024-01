Arriva in ospedale per la tosse, ma ha un tumore: salvata in tempo

Una 45enne, con una massa tumorale molto invasiva, è stata salvata all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta grazie a un intervento chirurgico multidisciplinare di alta complessità, che ha coinvolto insieme le équipe delle Unità operative di Cardiochirurgia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione. La paziente è giunta in Pronto soccorso con una storia di tosse persistente. Da una prima indagine diagnostica è emersa un’ingente neoformazione che occupa l’atrio destro del cuore. Una tac total body ha evidenziaro la presenza di una massa tumorale che parte dal rene destro, impegna tutto l’asse della vena cava inferiore e si estende fino all’atrio destro e un’occlusione del ramo destro dell’arteria polmonare da pregressa embolizzazione.

Per l’alto rischio embolico, la donna è stata immediatamente trasferita nel blocco operatorio cardiochirurgico, dove l’équipe multidisciplinare, coordinata dai direttori dell’Uoc di Cardiochirurgia, Andrea Montalto, e dell’Uoc di Urologia, Ferdinando Fusco, ha pianificato ed eseguito il delicato e complesso intervento: escissione della massa tumorale e del rene destro, rimozione della neoformazione dall’atrio destro e dalla vena cava, rimozione del trombo dall’arteria polmonare. Dopo una breve degenza post operatoria nella Terapia Intensiva del Dipartimento Cardiovascolare, la paziente è stata trasferita in Cardiochirurgia, dove è ricoverata con un decorso regolare.