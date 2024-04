Juvecaserta, addio consensuale con il direttore tecnico Gentile

Nell'ottica della già annunciata riorganizzazione dell'organico societario della Juvecaserta 2021, il presidente Francesco Farinaro e il direttore tecnico, Nando Gentile, campione d'Italia con i bianconeri nel 1991, hanno comunicato di aver concordemente deciso di interrompere la loro collaborazione.

«Nel ringraziare Gentile - è scritto in una nota - per il contributo dato nella costruzione di una società che, partita dalle serie regionali, è giunta a competere in campionati nazionali, restituendo entusiasmo e interesse nei tifosi e nella città di Caserta, il presidente Farinaro e la intera Juvecaserta 2021 gli augurano le migliori fortune nella vita e nello sport». La squadra bianconera è appena retrocessa in B2