Lavori pubblici: aperti i cantieri per la riaqualificazione dei fabbricati di edilizia popolare al rione Falcone con due milioni di euro di fondi europei

Via ai lavori di riqualificazione nel Rione Falcone. Il restyling interessa i fabbricati di edilizia popolare che si affacciano su largo della Resistenza, in prossimità della sede della Tenda di Abramo, lungo via Borsellino. Gli interventi di riqualificazione verranno realizzati grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro di fondi europei, gestiti dalla Regione Campania e destinati alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale nei comuni campani.

All’inaugurazione del cantiere erano presenti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il presidente di Acer (Agenzia campana per l’edilizia residenziale) Campania, David Lebro, e il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Caserta e consigliere di Acer Campania, Carlo Raucci. «Si tratta di un’opera importante di rigenerazione urbana in un quartiere popolare – ha spiegato Lebro –.

Gli interventi vanno dalla realizzazione del cappotto termico alla sostituzione delle caldaie, con l’installazione di impianti a condensazione, fino alla sostituzione degli infissi e a un totale rinnovamento del sistema di illuminazione condominiale e all’eliminazione delle superfetazioni».

«Quello che parte oggi al Rione Falcone – ha aggiunto il sindaco Marino – è il primo di una serie di interventi di rigenerazione urbana che riguardano l’edilizia residenziale pubblica e sociale. I cittadini potranno usufruire di tanti vantaggi grazie a questi lavori: in primo luogo otterranno notevoli risparmi sulla bolletta energetica per effetto di una riduzione dei consumi originata dalla sostituzione di caldaie e infissi».