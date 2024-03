Alla Reggia di Caserta la Giornata mondiale dell’acqua con l’Ente idrico campano

Affrontare le sfide legate alla gestione responsabile dell’acqua, promuovendo azioni concrete per la sostenibilità della risorsa idrica. La Reggia di Caserta ospita il convegno dell’Ente idrico campano per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024. L’evento si svolgerà venerdì 22 marzo alle 10 nella Sala Romanelli e sarà incentrato sul tema “La risorsa idrica sostenibile: soluzioni e strategie”. Un’occasione importante per riflettere sull'importanza della salvaguardia delle risorse idriche sul territorio della Campania, con particolare attenzione agli interventi in corso e alle strategie future per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile per tutti. L’evento rientra nell'ambito delle iniziative del bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, per la fruizione culturale e la valorizzazione del patrimonio, con particolare riferimento all’Acquedotto carolino, la straordinaria opera d’ingegneria idraulica progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli a conclusione dell’anno delle celebrazioni vanvitelliane dedicate al 250° anniversario dalla sua morte.

Ad aprire il convegno saranno i saluti del sindaco di Caserta, Carlo Marino, e del direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei.

Seguiranno gli interventi dei coordinatori dei sette ambiti distrettuali dell’Ente idrico campano, che illustreranno i progetti e le attività in corso sui territori di competenza. Alle 12 ci sarà la premiazione degli istituti scolastici e degli studenti vincitori del festival canoro “Note d’acqua”, organizzato nell’ambito di un protocollo d’intesa stipulato dall’Ente idrico campano con l’ufficio scolastico regionale per la Campania, al fine di sensibilizzare i giovani sul tema della tutela della risorsa idrica e dell’ambiente che ci circonda.

A seguire, l’intervento del direttore dell’Ente idrico campano, Giovanni Marcello, sarà incentrato sui progetti per l’efficienza e la qualità del servizio idrico integrato. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’ente, Luca Mascolo, e al vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. In occasione del convegno, inoltre, Acqua Campania SpA aprirà le sue porte. Sarà infatti possibile partecipare, al termine dei lavori, alla visita guidata degli impianti situati a San Prisco per conoscere uno snodo importante dell’Acquedotto della Campania Occidentale.