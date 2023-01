Cellole, tutto pronto per l'edizione 2023 dello storico Carnevale

A Cellole iniziano i preparativi per l'edizione 2023 del Carnevale. Il comitato, quest'anno guidato dall’ideatore del Carnevale Cellolese Filippo Farina che nei giorni scorsi è stato nominato direttore e coordinatore dell’evento, è già al lavoro per un grande ritorno della manifestazione dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un ritorno in grande stile, che vedrà in prima linea accanto a Filippo Farina un altro protagonista storico del Carnevale Cellolese, Giuseppe Fusciello, nominato Vice Coordinatore.

«Il ritorno di Filippo Farina ha riacceso un grande entusiasmo. È stato lui a ideareil Carnevale Cellolese e a portarlo a livello altissimi. È ritornato tutto il suo gruppo storico in prima linea e tanti giovani sono pronto ad aiutarlo. Sarà un grande Carnevale. Ringrazio la mia squadra. Sto lavorando al progetto con l’assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli, con il consigliere agli Eventi Francesco Barretta e il consigliere alla Cultura Fiore Renzo D'Onofrio. Sarà una grande festa di pace e di inclusione», afferma emozionato il sindaco di Cellole Guido Di Leone.

Soltanto la scorsa settimana si è svolta la cerimonia di premiazione dell'edizione 2020 del Carnevale Cellolese, interrotto nel periodo commissariale a causa della diffusione del Covid.