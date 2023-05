Se Camilleri fosse ancora tra noi, ci avrebbe scritto un giallo dal titolo «Il mistero della squadra avvelenata». Protagonista è il principe Emanuele Filiberto di Savoia che parla di intossicazione alimentare dei calciatori del Real Aversa (serie D) di cui è proprietario, che domenica ha perso l'incontro con il Ragusa, incassando ben 6 gol. «Quello che è accaduto è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra» dichiara il principe che attribuisce la sonora sconfitta nel match valido per i play-out a un presunto avvelenamento che ha fiaccato la squadra. «Faremo subito reclamo per fare ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale. Il risultato non è altro che la conferma delle condizioni fisiche della squadra» continua il principe. Il club siciliano però non ci sta e promette querela per le affermazioni definite «inaccettabili e deliranti». Dal campo di calcio, insomma, ci si ritroverà nelle aule di un tribunale.

Il principe proprietario da aprile del Real Aversa ha spiegato ogni dettaglio della vicenda. Ammette di aver deciso «di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare». Qui sarebbe accaduto l'avvelenamento sebbene Emanuele Filiberto non specifichi il nome dell'hotel, lasciando intuire la volontarietà di mettere i calciatori ko. «Mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l'unica cosa certa è che i nostri calciatori sono tutti in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all'ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati» ha continuato. Dopo i malori avvertiti nella mattinata di domenica dalla squadra del Real Aversa, un dirigente della squadra campana aveva chiesto di poter rinviare la partita, ricevendo però esito negativo. Emanuele Filiberto afferma che «i massimi dirigenti della lega» avrebbero detto che «non c'era niente da fare e che se non fossero scesi in campo avrebbero avuto la partita persa a tavolino. «A quel punto, non avendo alternative, abbiamo cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara, addirittura abbiamo dovuto mettere un giocatore al posto del portiere under. Spero che qui si faccia chiarezza e giustizia. Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato, e ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale». Una volta in campo c'è la debacle dei granata e che consente ai siciliani di salvarsi, ma che condanna il Real Aversa alla retrocessione.

Non è stata mossa apertamente un'accusa verso il Ragusa Calcio, ma gli iblei mettono subito di mezzo i legali per sporgere querela nei confronti di Emanuele Filiberto di Savoia «per le gravissime affermazioni divulgate al termine del match» aggiungendo «inaccettabili e deliranti le parole di Emanuele Filiberto di Savoia, che lascia intendere che vi sia stato addirittura una sorta di complotto ordito dal Ragusa calcio, che avrebbe portato all'avvelenamento dei giocatori del Real Aversa, che per questa ragione avrebbero perso il match in questione». Per il presidente del team siciliano Giuseppe Trapani «le parole scritte dal proprietario del Real Aversa non solo sono infamanti, ma offendono profondamente la squadra e tutta la comunità Ragusana. I giocatori del Ragusa Calcio hanno sempre affrontato, assieme alla dirigenza, le vittorie e le sconfitte in campo, a testa alta e con grande dignità». Dall'hotel che ha ospitato gli aversani secca risposta: «Abbiamo avuto 500 ospiti e nessuno ha avuto malori».