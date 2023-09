Era ai domiciliari per tentato omicidio, ma i carabinieri lo hanno "beccato" lontano da casa

L’uomo, arrestato in flagranza di reato il 6 settembre del 2020 per tentato omicidio di un diciannovenne di Villa Literno, commesso a seguito di lite verbale sorta per futili motivi, dal 3 marzo 2023 era stato posto alla detenzione domiciliari dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ma ieri i carabinieri lo hanno trovato a un chilometro di distanza da casa e per questo lo hanno arrestato. Il 49enne di Villa Literno sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, nella mattinata verrà giudicato con rito direttissimo per il reato di evasione.

Saranno ora i giudici a decidere sul caso.