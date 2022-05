Fuochi d'artificio nello spogliatoio, daspo a calciatore del Cellole

Un 34enne calciatore del Cellole Calcio è stato denunciato dalla polizia di stato di Caserta per aver acceso fuochi d'artificio all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Cellole. Il fatto è accaduto lo scorso 7 maggio al termine dell'incontro di calcio valevole per i playoff del campionato regionale di Promozione girone A tra Cellole e Ponte 98, concluso con la vittoria della squadra di casa. Il 34enne per festeggiare ha acceso artifizi pirotecnici all'interno dello spogliatoio, mettendo così a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri atleti.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Casertana-Casarano, scontri allo stadio: denunciato impiegato... LA VIOLENZA Steward violenti al Vigorito di Benevento, la questura emette tre... IL PROVVEDIMENTO Torre del Greco, arrivano 14 Daspo per tifosi violenti della Turris

Le indagini degli agenti del commissariato di Sessa Aurunca sono scattate a seguito della pubblicazione di un video amatoriale pubblicato sui social network dai compagni di squadra, video che ha permesso di identificare l'autore del reato. Il 34enne è stato inoltre segnalato al questore di Caserta, quale autorità competente, per l'adozione del daspo.